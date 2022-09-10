شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر والأنصارى يشهدان افتتاح الدورة التدريبية رقم 55 للصحفيين الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري، رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة، افتتاح الدورة التدريبية رقم 55 للصحفيين الأفارقة، بحضور السفير أحمد أبو الحجاج ودكتورة زينب عباس.

واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر، كلمته بالترحيب بالزميلات والزملاء الإعلاميين الأشقاء من جميع الدول الإفريقية، مؤكدًا أن انطلاق هذه الدورة يؤكد حرص مصر على التعاون والتكامل مع جميع دول القارة السمراء.

وأضاف أن هذه الدورة من المقرر أن تناقش القضايا التي تهم جميع دول القارة للوصول إلى حلول مشتركة، وعلى رأسها قضايا المناخ والتصحر والهجرة غير الشرعية، وكذلك اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية، وهو الحلم الذي ينتظره جميع سكان القارة، كما أنه من المقرر أن يتم مناقشة قضايا تمكين المرأة والشباب في دول القارة والأمن الغذائي خاصة في ظل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث أن ثلث سكان القارة يعانون من فقر الغذاء، وهو ما يستلزم علينا كإعلاميين وصحفيين أن نلقي الضوء على ذلك الأمر.

وأوضح أنه سيتم مناقشة ملف حقوق الإنسان في إفريقيا نظرًا لأهميته، خصوصًا وأن هذا الملف شهد تقدم كبير في جميع الدول الإفريقية، ولم تعد أفريقيا كما تصورها وسائل الإعلام الغربية تنتهك حقوق الإنسان، كما سيتم تنظيم عدد من الزيارات داخل المشروعات القومية والمعالم المصرية، حيث شهدت مصر ثورة إنشائية كبيرة خلال السنوات الماضية سواء في البنية الأساسية أو المشروعات الزراعية، وما يؤكد ذلك هو التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي احتلت فيه مصر المركز الرابع في العالم كأكثر الدول تحقيقا للتنمية وذلك بفضل المشروعات القومية التي دشنتها مصر.

وأكد الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري، أن هذه الدورة تأتي كفرصة طيبة لأن يجتمع عدد من أبناء القارة في مناقشة المشاكل والقضايا المشتركة بما يحقق التواصل بين أبناء القارة، مضيفًا أنه لابد من أن يكون هناك تواصل دائم بين أبناء القارة السمراء.

وأوضح أن مثل هذه اللقاءات والدورات تعبر عن نوع من الالتزام المصري تجاه العمل الإفريقي المشترك، للوصول إلى حلول للقضايا المشتركة والتعرف على ما يجري في البلدان الأفريقية على أرض الواقع.