شكرا لقرائتكم خبر عن حكم يوضح كيفية الاعتداد بحكم طلاق صادر من دولة أجنبية.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "حكم نهائى يعتد بحجية حكم طلاق صادر بدولة خليجية بين زوج مصرى وزوجة من جنسية عربية"، استعرض خلاله حكما نهائيا يعتد بحجية حكم طلاق صادر بدولة خليجية بين زوج مصرى وزوجة من جنسية عربية، ويوضح الفروق الجوهرية بين التنفيذ والاعتداد، وأن تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذها، وإليكم التفاصيل كاملة:

للمتضررين والمتضررات.. حكم نهائى يعتد بحجية حكم طلاق صادر بدولة خليجية بين زوج مصرى وزوجة من جنسية عربية .. الحكم فرق بين التنفيذ والاعتداد.. الحيثيات: تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذها



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