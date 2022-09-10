بنسبة تنفيذ 70%.. وزير التعليم العالي يختتم زيارته للمنيا بتفقد الجامعة الأهلية-صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

اختتم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زياراته الميدانية لمنشآت جامعة المنيا، بتفقده لجامعة المنيا الأهلية، بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا.

وأعرب وزير التعليم عن سعادته بنسب تنفيذ الجامعة الأهلية، والتي أقيمت على مساحة 41.2 فداناً، وتضم 11 مبنى أكاديمي تشمل: المبني الإداري، وثلاث مباني تعليمية للقطاع الطبي، واثنين للقطاع الهندسي، ومبني لقطاع العلوم الإنسانية، ومبنى أخر للمعامل المركزية، ومبنيين لورش القطاع الهندسي، ,وصلj نسبة الإنجاز للموقع العام للجامعة إلى ما يزيد عن 70% من المستهدف، وإنجاز ما يقارب من 95% لمباني القطاع الطبي للبدء في استقبال طلاب كلية الصيدلة هذا العام.

وأشاد وزير التعليم العالي بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية لجامعة المنيا الأهلية، وسرعة تنفيذ إنشاء الجامعة الأهلية في فترة لا تتجاوز العام الواحد، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، وتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية والمنهجية في التعليم من خلال برامجها العلمية والأكاديمية في المجالات الطبية والهندسية والعلوم الإنسانية لمواكبة جامعات الجيل الرابع.

وكان الوزير قد بدأ جولته بتفقد مبنى كلية دار العلوم الجديد والذي يسع لنحو 10 آلاف طالب وطالبة، ثم مركز الإختبارات الإلكترونية بالمكتبة المركزية، وبعدها تفقد المستشفى الجامعي الجديد "ثلاثي الأجنحة"؛ لتُختتم الزيارة بزيارة إلى الجامعة الأهلية وجامعة دراية.