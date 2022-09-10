بعد عودة الأخير إلى مصر.. رسالة من نجل الحويني إلى وائل غنيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

دعا حاتم الحويني، نجل الشيخ أبو إسحاق الحويني، للناشط السياسي وائل غنيم، عقب إعلان عودته إلى مصر بالهداية.

وكتب حاتم منشورًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلًا: "رزقك الله السعادة والرضا وأصلح حالك وجعلك من عباده المخلصين وجعل الهداية والأمان حليفك.. آمين".

وكان وائل غنيم، الناشط السياسي، أعلن وصوله إلى مصر قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في زيارته عائلية، حسب قوله.

ونشر غنيم، عبر صفحته على "فيسبوك"، صورة من تصريح الوصول الخاص به.

وعلق غنيم على الصورة، قائلًا: "الحمد لله على لطفه وكرمه، وصلت مصر في زيارة عائلية لأُسرتي وسعيد بالوجود وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي".

وتابع وائل غنيم في منشوره: شكرًا على كل رسائلكم الجميلة وربنا يبارك لكم على حبكم واحترامكم وتفهمكم.