بالصور- إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "حماد" و"رشيدي" في أسوان



محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، ولجنة المصالحات بأسوان من إنهاء خصومة ثأرية، وإتمام الصلح بين عائلتى آل حماد الجعفرى "الجعافرة" وآل رشيدى الخرانقة "العبابدة" بقرية عزبة العرب التابعة لمجلس قروى العباسية بمركز كوم أمبو محافظة أسوان.

حضر مراسم الصلح، محمد أبوغنيمة، السكرتير العام لمحافظة أسوان، ومساعد مدير أمن أسوان، والسيد إدريس مصطفى الإدريسى، رئيس لجنة الصلح ورئيس الرابطة العالمية للأشراف الأدارسة، وعدد من نواب البرلمان وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والقيادات الدينية وكبار القبائل والأجاويد، وحوالي 3 آلاف شخص من أهالى قرية العباسية والقرى المجاورة لها.

وقدم شقيق الجاني "الكفن" لأسرة المجني عليه وسط تهليل وتكبير من جميع الحاضرين.

وتعود أحداث القضية، إلى شهر يناير من العام الجارى 2022، عندما وقعت مشاجرة بين "إبراهيم.ح.م" 32 سنة من أبناء "العبابدة" وسامح أحمد موسى، من أبناء "الجعافرة"، أثناء عملهما سويا فى مشروع الصرف الصحى بقرية عزبة العرب التابعة لقروى العباسية بكوم أمبو، وتطورت المشاجرة بينهما حتى قام "إبراهيم" بالتعدى على "سامح" بأداة الحفر فى يده حتى سقط قتيلا، وتم ضبط المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ثم توصلت جهود المصالحات إلى التوافق بين العائلتين لإتمام الصلح بينهما.