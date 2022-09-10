ألمانيا: الوكالة الاتحادية للشبكات تحذر من كثرة استخدام مراوح التدفئة في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ)

حذرت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا من كثرة استخدام مراوح التدفئة في الشتاء المقبل.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الأحد، قال رئيس الوكالة كلاوس مولر إن " استخدام مراوح التدفئة أغلى من التدفئة بالغاز حتى مع الارتفاع الكبير لأسعار الغاز".

وأضاف مولر أنه" عندما يستخدم عدد زائد عن الحد من الأشخاص هذه المراوح في التدفئة في نفس الوقت، فإن ذلك يمكن أن يصل بشبكات الكهرباء المحلية إلى أقصى حدود حمولتها ويتجاوزها".

كانت اتحاد المدن والبلديات الألمانية حذر في وقت سابق من تحميل شبكات الكهرباء بأحمال زائدة، وهي الحالة التي لا يستبعدها خبراء لكنهم لا يعتبرون هذا السيناريو محتملا بدرجة كبيرة.

وارتفعت أسعار الغاز في ألمانيا بعدما أوقفت روسيا إمدادات شحنات الغاز من خط أنابيب نورد ستريم 1 عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، وبررت ذلك بالعقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.