متهم بقضية "سلاح".. الأمن يكشف حقيقة تضرر شخص من إلقاء القبض على شقيقه بدكرنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تضرر شخص من القاء القبض على شقيقه، إذ تبين ضبط الأخير بحوزته سلاحين ناريين.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو لشخص يتضرر من القبض على شقيقه.

أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية)، ويتضرر من إلقاء القبض على شقيقه (سبق اتهامه في قضية "سلاح"- مقيم بذات العنوان).

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري تم ضبط المذكور بناءً على إذن صادر من النيابة العامة، بحوزته (2 فرد محلي - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي - هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.