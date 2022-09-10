"الأزهر" تهنئ أيمن عبد الغني على تكليفه بمهام رئيس قطاع المعاهد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، الشيخ أيمن عبد الغني وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، بثقة فضيلة الإمام الأكبر، بتكليفه بتسيير أعمال رئاسة القطاع.

جدير بالذكر أن قرار التكليف صدر اليوم السبت، بعد عقب صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أغسطس الماضي، بتكليف الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السابق، للقيام بأعمال رئيس جامعة الازهر، خلفًا للدكتور محمد المحرصاوي، لبلوغه السن القانوني.

وشغل الشيخ أيمن عبد الغني، منصب وكيل قطاع المعاهد، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في الثالث عشر من يناير 2022م.

وقرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تكليف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، للقيام بمهام رئاسة قطاع المعاهد.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدر قرارا في ١٠ أغسطس الماضي، بتكليف الدكتور سلامة داود، العميد السابق لكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الحالي، للقيام بمهام رئيس جامعة الأزهر، بعد أن بلغ محمد المحرصاوي سن المعاش القانوني اليوم الأربعاء.

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في اجتماعها، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر ، أعربت عن جميل شكرها وامتنانها وتقديرها للدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بمناسبة بلوغه سن المعاش القانوني، مؤكدة أن هذا التكريم يأتي تقديرا لما قدمه الدكتور المحرصاوي خلال فترة رئاسته لجامعة الأزهر من جهد وكفاءة مشهودة وسعي متواصل في سبيل الارتقاء بالبحث العلمي، ورفع كفاءة كلياتها، وما حققته الجامعة من نجاحات وإشادات من كبرى الجامعات الدولية والمحلية عن الأبحاث العلمية الرصينة والمستحدثة.