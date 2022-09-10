تحرير 218 مخالفة تموينية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار.

قد أسفرت عن تحرير 133 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 20 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 23 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و 25 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و 26 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و 23 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، و 6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، وتحرير 8 محاضر للتصرف في جزء من حصص الدقيق البلدي المدعم ، بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح.

كما جرى تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و4 محاضر لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، و 4 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية المعروضة.

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرا لأحد تجار الأسمدة الزراعية لحيازة وبيع 12 جوال سماد مدعم من الأسمدة المخصصة بوزارة الزراعة، والمحظور بيعها خارج منافذ الوزارة، وتحرير محضرين لتجار، لقيامهم بعرض وبيع سلع مجهولة المصدر تمثلت في 710 علبة سجائر، و 200 كجم أسماك مجمدة مجهولة المصدر.

كما جرى تحرير 5 محاضر لجزارين لقيامهم بحيازة وعرض لحوم طازجة مذبوحة خارج المجزر الحكومي، ومحضرين لتجار الحديد والاسمنت لعدم الإعلان عن أسعار السلع، و 16 محضراً لمنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية للإعلان عن أسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، فضلا عن تحرير 35 محاضر للعاملين في مجال المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية صادر من وزارة الصحة للتحقق، من خلوهم من الأمراض المعدية، و 9 محاضر ضد منشآت تجارية لممارسة نشاط بدون ترخيص، ومحضرين لعدم إصدار فواتير بيع قانونية.