بالصور- رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة الحلول الرقمية الذكية والدفع الإلكتروني بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت زيارة لمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر قمة المناخ.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطبيقات منظومة الحلول الرقمية الذكية، والتي تضمنت التاكسي الذكي، والمواقف الذكية، وأيضًا منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المؤمن، وكارت السائح الذكي، ومتابعة منظومة تركيب الهوية البصرية على التاكسي من الخارج، والذي يجري العمل على تركيب تلك المنظومة المتكاملة بجميع سيارات التاكسي بمدينة شرم الشيخ تباعًا، وذلك في ضوء الاستعدادات لتنظيم مؤتمر المناخ.

وأوضح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تفاصيل هذه المنظومة التي بدأ تنفيذها بالفعل، مشيرًا إلى أن منظومة التاكسي الذكي تتضمن الدفع الإلكتروني ومنظومة الكاميرات الذكية ليجري سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـ POS ، كما يتضمن التاكسي الذكي منظومة التأمين بكاميرات أمنية، وهي تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه يجري ويجرى ربط منظومة التاكسي الذكي إلكترونيا عن طريق إدارة الإشارة بالقوات المسلحة بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ، لافتًا إلى أن من أهم مميزات هذه المنظومة أنها تعمل على تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ خلال فترة تواجدهم بها.

وأضافت الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، أن من مميزات هذه المنظومة أيضًا رصد سرعة التاكسي وموقعه، ورؤية أمامية وداخلية للسيارة لتحديد مُلابسات أي حدث داخل أو خارج السيارة.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن منظومة الحلول الرقمية تشمل المواقف الذكية، حيث يصل عدد المواقف المخطط تشغيلها 24 موقفًا من بينها موقف مؤقت، وتضم المرحلة الأولى لتطبيق منظومة المواقف الذكية 4 مواقف يجري التشطيبات النهائية بها استعدادًا لافتتاحها قبل انعقاد المؤتمر، وتضم المرحلة الثانية لتطبيق منظومة المواقف الذكية 9 مواقف أخرى، بينما تشمل المرحلة الثالثة 10 مواقف.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المؤمن يجري خلالها تحصيل كافة المعاملات المالية من المشروعات الذكية التي يجري تنفيذها حاليًا، وهى قادرة على الربط مع أي منظومة إلكترونية بها مدفوعات رقمية، وتمكن من رؤية لوحة المؤشرات الخاصة بكافة التحصيلات، وتوفر عرض تقارير عن ملخص التحصيلات لكافة الأنظمة في أي وقت.

وأكد المحافظ ، أن كارت السائح الذكي، الذي تضمنته منظومة الحلول الرقمية بالمحافظة، يضمن منظومة لإدارة كافة التعاملات السياحية التي يجري استخدامها من قبل السائحين؛ وتتيح المنظومة للمستخدمين آلية لحجز كافة الأنشطة السياحية، وحجز الفنادق من خلال منظومة مؤمنة ومتطورة.

وأضاف أنه يجري أيضا إصدار كارت يحمل كافة بيانات السائح، ويتم شحنه بمبلغ مالي ليستطيع السائح استخدامه في عمليات الشراء والدفع الإلكتروني المتاحة على التطبيق، وفي الوقت نفسه يتم عرض كافة المعاملات السياحية على مؤشرات أداء ومراقبة أعمال الشراء، كما يتم ربط الكارت على منظومة التحصيل الإلكتروني المؤمن، ولفت المحافظ إلى بدء تفعيل تطبيق بدل Baddel للدراجات التشاركية الذكية.

كما تفقد رئيس الوزراء عددًا من الأتوبيسات التي تعمل بـ" الغاز ، الكهرباء"، التي تشرف على تشغيلها وزارة النقل، وتتبع هذه الأتوبيسات مسارات محددة تخدم منطقة انعقاد قمة المناخ والمناطق المحيطة بها، ويجري تحديد زمن التقاطر من خلال أحد التطبيقات الذكية للمنظومة، كما أن هذه الأتوبيسات تلائم ذوي الاحتياجات الخاصة.