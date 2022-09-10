أعضاء البرلمان البريطاني يؤدون يمين الولاء للملك تشارلز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن-(بي بي سي):

أدى كبار أعضاء البرلمان، بمن فيهم رئيسة الوزراء ليز تراس ، يمين الولاء للملك تشارلز الثالث في جلسة خاصة عقدها البرلمان.

وافتتح رئيس مجلس العموم، السير ليندساي هويل جلسة أداء اليمين، وتبعه السير بيتر بوتوملي النائب الأطول خدمة في المجلس.

وقال هويل إن "ضيق الوقت" يعني أن عددا قليلا فقط من النواب سيتمكنون من أداء القسم أمام ملك البلاد اليوم السبت.

وكانت رئيسة الحكومة تراس من بين أولئك الذين أدَوا القسم.

وفي جلسة نادرة من نوعها، تجمَع النواب لليوم الثاني على التوالي لتكريم الملكة إليزابيث الثانية الراحلة

وسبق جلسة البرلمان مشاركة الوزراء في المراسم التي أقامتها هيئة الجلوس على العرش في قصر سانت جيمس، التي تضمَنت إعلان تشارلز رسميًا ملكًا على عرش البلاد.