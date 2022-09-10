شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أتلتيكو مدريد يكشف حقيقة عرض مانشستر يونايتد ويعلق على أزمة جريزمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، حقيقة رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التعاقد معه خلال الصيف المنتهي.

وكانت تقارير صحفية، ربطت مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، قبل غلق الميركاتو الصيفي.



فيليكس يكشف حقيقة حصوله على عرض من مانشستر يونايتد



وأكد فيليكس في تصريحات لصحيفة "ماركا الإسبانية"، أنه لم يسمع أي شيء عن هذا العرض، وكان هذا الأمر يجب على الرئيس التعامل معه.

وكتب الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق وخبير سوق الانتقالات في أوروبا على حسابه بموقع "تويتر"، على تصريح فيليكس، قائلا: "لم يكن هناك أبدا أي عرض رسمي، كانت مجرد اتصالات، حيث إن أتلتيكو يعتبر أن جواو لا يمكن المساس به".

وتطرق لاعب أتلتيكو مدريد إلى تحدي الريال وبرشلونة في الليجا، قائلا: "أرى أن الفريق مستعد لذلك، نحن نقاتل دائما من أجل الليجا. وسنثبت ذلك في الديربي".



فيليكس يرد على أزمة جريزمان مع برشلونة



ووجه سؤال إلى فيليكس: بصفتك صديقا للفرنسي أنطوان جريزمان، كيف ترى وضعه خارج التشكيلة الأساسية بسبب عقده؟، رد قائلًا: "إنها أشياء تخص النادي، ولا علاقة لي بها، إن أنطوان يقوم بعمل رائع عندما يدخل، لقد سجل 3 أهداف وسيستمر في ذلك