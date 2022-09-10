شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طلعت عبد القوي: الرئيس السيسي لا يضع في قاموسه لغة الإجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى في تطوير الطرق، تظهر حرصه في تخفيف حدة الزحام والتكدس المروري على مستوى نطاق محافظات القاهرة الكبرى، مشيدا بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أكد فيها خلال تفقده أمس الجمعة للأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، أن الدولة تسعى لتسهيل الحركة المروية فى القاهرة، ونفذنا العديد من الكباري والطرق الجديدة ولتخفيف الزحام على 20 مليون مواطن موجودين فى القاهرة.

ووجه "عبد القوى"، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، لحرصه على الاستمرار في القيام بجولات ومتابعة مستمرة لمختلف المشروعات، خاصة خلال أيام الإجازات بصفة عامة ويوم الجمعة بصفة خاصة، وذكر: أننا ولأول مرة فى تاريخ مصر نجد قائدها لايعرف ما يسمى بأيام الإجازات والعطلات الرسمية، مطالباً من جميع المسئولين أن يتخذوا من الرئيس السيسى القدوة والمثل فى العطاء لمصر وأن يأتى اليوم الذى يرى فيه جميع الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين فى الشوارع والميادين والمحاور والطرق والمشروعات القومية الكبرى فى أيام الاجازات وتحديداً يوم الجمعة اسبوعياً.

وأكد أن مصر تحتاج الى جهود جميع المسئولين خلال هذه المرحلة المهمة فى تاريخها وفى إطار الازمة المالية التى تمر بها دول العالم كله، مشددا أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى العمل والانتاج والاستمرار فى انجاز جميع المشروعات ومتابعتها على الطبيعية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أشار خلال هذه الجولة الى أن الدولة تسعى لتسهيل الحركة المرورية داخل القاهرة الكبرى، متابعا : "إحنا حررنا.. ومش حررنا بس.. سهلنا الحركة فى شرق القاهرة.. ثم بدأنا نقرب شوية بشوية.. إحنا بنتكلم على رمسيس وباب الخلق وعابدين وشبرا الخيمة"

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبري: "قولنا هنحاول نيسر الحركة فى القاهرة.. شرق وغرب.. شرق القاهرة وجنوب القاهرة وغرب القاهرة فى فيصل والجيزة والشيخ زايد".