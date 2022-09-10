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في عيد ميلاد مودريتش.. راموس بتهنئة مختلفة "أنت لا تكبر" (صورة)

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بغداد - ياسين صفوان - وبلغ النجم الكرواتي 37 عاما، أمس الجمعة.

ونشر راموس، على حسابه بشبكة "إنستغرام"، صورة له مع مودريتش، وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد لوكيتا.. لا تقلق فأنت لا تكبر بل تتحسن فقط.. أفتقدك يا أخي، تهانينا لك والكثير من القبلات".

يذكر أن راموس زامل مودريتش في منذ 2012، وحتى رحل المدافع الإسباني إلى سان جيرمان في صيف 2021.

ونجح اللاعبان في الفوز معا بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، وذلك في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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