انت الان تتابع خبر في عيد ميلاد مودريتش.. راموس بتهنئة مختلفة "أنت لا تكبر" (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبلغ النجم الكرواتي 37 عاما، أمس الجمعة.

ونشر راموس، على حسابه بشبكة "إنستغرام"، صورة له مع مودريتش، وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد لوكيتا.. لا تقلق فأنت لا تكبر بل تتحسن فقط.. أفتقدك يا أخي، تهانينا لك والكثير من القبلات".



يذكر أن راموس زامل مودريتش في ريال مدريد منذ 2012، وحتى رحل المدافع الإسباني إلى سان جيرمان في صيف 2021.

ونجح اللاعبان في الفوز معا بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، وذلك في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

