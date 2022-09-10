شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام الشيوخ" تطالب بمراعاة وجود استراتيجية واضحة للإعلام فى خطه التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفى محمود مسلم، الحكومة بوجوب مراعاة وجود استراتيجية واضحة للإعلام في خطه التنمية لما له من دور سياسي واقتصادي واجتماعي في التنمية المستدامة.

جاء ذلك ضمن حزمة توصيات للجنة البرلمانية فى قطاع الإعلام، فى ضوء دراستها المستفيضة لما ورد بوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد،

يشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حدد تفصيلا اختصاصات لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، وتشمل الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية، كافة الخدمات الثقافية، الملكية الفكرية، الفنون والآداب.

يأتى ذلك إلى جانب اختصاصها بكل ما يتعلق بالسياحة والآثار، المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية، والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

كما يدخل فى اختصاصاتها، حسب اللائحة الداخلية، كافة ما يتعلق بالإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمنة وكافة وسائل التواصل الاجتماعى، فضلا عن شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والآثار والثقافة والصحافة والإعلام، تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات