تبدأ من 182 جنيهًا.. أسعار راوتر الإنترنت المنزلي بالأسواق



محمد اسماعيل - القاهرة - يكثر استخدام الإنترنت مع بداية العام الدراسي الجديد، بسبب البحث عن المزيد عن معلومات أشمل وأعمق وأوفى شرحًا للمناهج، بالإضافة إلى البحث أيضا عن المعلومات في حالة طلب أبحاث من الطلاب بمختلف الفئات العمرية.

والعديد من المنازل لا تملك خطوط تليفون أرضي وإنترنت على الخط الأرضي، لذا من الممكن شراء راوتر لاسلكي لاستخدامه بالمنزل.

ومن الممكن شراء الراوتر اللاسلكي من خلال منصات البيع الإلكتروني، وتعتبر أمازون واحدة من إحدى هذه المنصات التي تعرض الروتر اللاسلكي بأسعار متفاوتة حسب القدرة الشرائية.

راوتر لاسلكي متعدد الأوضاع

راوتر لاسلكي متعدد الأوضاع، بسرعة 300 ميجابايت في الثانية الواحدة، أبيض اللون، يحتوي على 3 منافذ، يصل إلى 182 جنيهًا.

راوتر منزلي لاسلكي

راوتر منزلي لاسلكي مقاوم للماء، أسود اللون، يحتوي على 4 منافذ، بسرعة 300 ميجابت في الثانية الواحدة، يصل سعره إلى 250 جنيهًا.

راوتر واي فاي متعدد الأوضاع

راوتر واي فاي متعدد الأوضاع، بسرعة 300 ميجابايت في الثانية الواحدة، أبيض اللون، متوافق مع أجهزة اللاب توب والموبيل، يصل إلى 226 جنيهًا.

راوتر لاسلكي ثنائي الموجات

راوتر لاسلكي ثنائي الموجات، أبيض اللون، سرعة 1200 ميجابت في الثانية، ويحتوي على 5 منافذ، يصل سعره إلى 630 جنيهًا.