الملك تشارلز الثالث .. ماذا سيحدث في قصر "القديس جيمس" اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن-(بي بي سي):

سيعقد 200 من الوزراء و 14 دبلوماسيًا من شتى أنحاء العالم وكبار رجال الدولة اجتماعاً.

ثم سينضم إليهم الملك - وسيصبح ذلك أول اجتماع رسمي لمجلس الملكة الخاص بحضور الملك تشارلز .

و في هذا الاجتماع سيحلف الملك تشارلز عدة أقسام بعد وفاة والدته.

كما سيوافق على أوامر مختلفة للسماح باستمرارية الحكومة في اداء عملها.

وبمجرد حدوث ذلك ، سيتم قراءة نص الإعلان الذي تم الاتفاق عليه من شرفة في قصر القديس جيمس.

وبالرغم من أن تشارلز أصبح ملكا في اللحظة التي ماتت فيها والدته، لكن هذا الاجتماع أمرا بروتوكوليا للإعلان رسميا عن تتويجه خلفا لها.

في الماضي - قبل أن يكون هناك وسائل تواصل اجتماعي - كانت هذه لحظة يتم فيها إخبار الناس رسميًا بأن الملك السابق قد مات ومن سيكون الحاكم التالي.