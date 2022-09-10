سعر الذهب اليوم السبت يرتفع 3 جنيهات مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 3 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة.

وكان سعر الدولار ارتفع خلال تعاملات أول أمس الخميس، وزاد متوسط سعر صرف الدولار خلال تعاملات الخميس 4 قروش، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بسعر المعدن عالميا وسعر صرف الدولار في مصر.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 743 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 955 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1114 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1273 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8912 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1716 دولارا للأوقية، بزيادة 0.49% خلال تعاملات أمس الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغدا هما الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية بما فيها بورصات الذهب والسلع.

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