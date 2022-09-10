الجيش الأوكراني:مقاتلون من الشيشان يصلون إلى خيرسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف_( أ ش أ)

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن نحو 1300 مقاتل من الوحدات الشيشانية التابعة لرمضان قديروف وصلواإلى منطقة خيرسون لتعزيز القوات الروسية في الأراضي المحتلة مؤقتا.

وأضافت هيئة الأركان، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم، أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها على السيطرة الكاملة على أراضي منطقة دونيتسك، والحفاظ على المناطق التي تم الاستيلاء عليها مؤقتا في منطقة خيرسون، وجزء من منطقة خاركيف، ومنطقة زابوريزهزهيا، ومنطقة ميكولايف، ويقوم الجيش الروسي أيضا باستطلاع جوي بكثافة عالية ويستمر في اتخاذ الإجراءات لتحسين الدعم اللوجستي لقواته، وما يزال هناك تهديد آخر بضربات جوية وصاروخية على كامل أراضي أوكرانيا.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية إلى شن الجيش الروسي، على مدار اليوم الماضي، 23 غارة جوية على منشآت في عموم أراضي أوكرانيا، وتأثرت البنية التحتية على وجه الخصوص في مناطق فيليكي بروخودي وأفدييفكا ونيفيلسكي ومارينكا وفيليكا نوفوسيلكا ونسكوتشني وفيلن بول وبولتافكا ومالي ششيرباكي وبيلوهريا وتيرنوفي بودي وبلاوداتني ومستوطنات سوهي ستافوك وكوسترومكا وبيزيمكا.

وأضافت أنه في اتجاهات فولين وبوليسيا، لم يطرأ تغيير كبير على الوضع، وفي اتجاه سيفرسكي، شنت روسيا ضربات جوية على البنية التحتية المدنية والعسكرية في مناطق مستوطنتي سلافورد وفيليكا بيساريفكا في منطقة سومي، وفي اتجاهات أخرى قصف الجيش الروسي البنية التحتية العسكرية والمدنية بالدبابات والعربات القتالية والبراميل والمدفعية الصاروخية.

من جهتها، نجحت قوات الدفاع الأوكرانية في صد هجمات الروسية في مناطق زايتسيف وفيسيلا دولينا وسوليدار وباخموت وبيرفومايسكي، وبشكل عام، تم استعادة أكثر من 1000 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية من الروس في الأيام الأخيرة.

وأضاف البيان أن وحدات قوات الدفاع تمكنت من التقدم لمسافة 50 كيلومترًا في منطقة خاركيف حيث تم تحرير أكثر من 30 مستوطنة في المنطقة من الروس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين؛ أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسي