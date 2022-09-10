بعد بايدن... إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء قد يحضران جنازة الملكة إليزابيث

صورة عُلّقت للملكة إليزابيث قبيل التحضير للجنازة (أ ف ب).

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن إمبراطور اليابان ناروهيتو يعتزم حضور جنازة ملكة بريطانيا إليزابيث وأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قد يحضر أيضاً.

وبالنسبة للإمبراطور ناروهيتو، ستكون هذه أول رحلة خارجية له منذ توليه العرش في مايو/أيار 2019.

وذكرت وسائل إعلام يوم الجمعة نقلاً عن مصادر حكومية أن الإمبراطورة ماساكو أشارت أيضاً إلى رغبتها في الحضور.

وذكرت قناة أساهي التلفزيونية اليوم السبت أن رئيس الوزراء الياباني يفكر في حضور جنازة الملكة قبل التوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيحضر الجنازة.