انت الان تتابع خبر طهران تعلن موافقة العراق على دخول الحافلات الايرانية ـ عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وحيدي في مقابلة صحفية، في إشارة إلى عملية عبور الزوار للحدود: بموافقة السلطات العراقية ، سيتم تنفيذ جزء من حركة الزوار بدخول حافلات إيرانية إلى العراق.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة الايرانية خدمة العراقيين لملايين زوار الأربعين بانها تجري بكل اخوة وبلا منّة، مبينا أن الزيادة الكبيرة في عدد زوار العتبات المقدسة تتطلب تعاون الجميع مع القائمين بخدمة الزوار في إيران والعراق.



وقال علي بهادري جهرمي في تغريدة له بهذا الصدد: هذا العام ، كما هو الحال دائمًا ، فإن الخدمة الأخوية والصادقة من قبل العراقيين لملايين زوار أبي عبد الله الحسين (ع) مثالية.

واضاف: إن الزيادة الكبيرة في أعداد زوار العتبات المقدسة مقارنة بالسنوات السابقة تتطلب خدمات إضافية ومزيدًا من التعاون والتآزر مع القائمين بخدمة الزوار في إيران والعراق.