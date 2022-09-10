انت الان تتابع خبر مصرع وإصابة 17 زائراً إيرانيا إثر انقلاب "كوستر" في الكوت (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عجلة نقل نوع كوستر تقل زائرين إيرانيين انقلبت، فجر اليوم، في مدينة الكوت ما أسفر عن وفاة اثنين من الزائرين وإصابة 15 آخرين".

ويوم أمس الجمعة، أفاد مصدر طبي، بإصابة أربعين زائراً ووفاة اثنين آخرين شمالي العاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "منطقة النباعي في مدخل العاصمة بغداد سجلت حادث سير لزوار الإمامين العسكريين أسفر عن إصابة أربعين زائرا ووفاة اثنين آخرين".

وأضاف المصدر أن، "الزوار نقلوا الى مستشفى الدجيل ومستشفى بلد العام في محافظة صلاح الدين"، مبينا أن "جميع كوادر المستشفيات القريبة استنفروا لإسعاف الجرحى".