شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: جارى التخطيط لتنفيذ أنشطة تمكين المرأه فى قرى مدرجة بـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تمكين وإشراك المرأة بالشراكة مع المؤسسات المعنية، أحد المحاور الهامة التي تحرص عليها وزارة المالية، في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، حسبما يوضح البيان المالي للسنه المالية الجديدة 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وفي هذا الصدد نلقي الضوء علي الجهود المبذولة من أجل تمكين المرأة - وفقا لما ورد بالبيان المالي :

1- جار التخطيط لتنفيذ أنشطة تمكين الفتيات والمرأة في القرى الفقيرة المدرجة بمبادرة حياة كريمة بالتعاون مع الشركاء المعنيين في محافظتي الفيوم والإسكندرية واستهداف الفئة العمرية (15-24 سنة).

2- إنشـاء منصـات إلكترونية تعليمية تفاعلية Learning Management System تمكن المرأة والشباب من المشاركة الفعالة حول دورة إعداد الموازنة وإدراج تلك المنصات على بوابة مصر الرقمية.

3- رفع الوعي بالموازنة العامة للدولة ورؤية مصر 2030 بما يعزز الاستفادة من جهود الدولة في تنمية المرأة

4 - رفع الوعي والتثقيف المالي ضمن استراتيجية وزارة المالية لفهم سوق العمل بالتعاون مع البنك المركزي وجهاز تنمية المشرعات الصغيرة والمتوسطة والبورصة المصرى عن طريق رفع الوعي بالفرص المتاحة ضمن مبادرات الشمول المالي وريادة الأعمال.

5- رفع بناء مهارات 2.000 من المراهقين والشابات المعرضـات لخطر العنف وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والعديد من المؤسـسـات الدولية ذات الصلة وذلك لدعمهم للحصـول على فرص للتمكين المالي من خلال مختلف المنصـات الالكترونية الخاصـة بالجهات المعنية، كما سيتم تعريفهم ببعض الجوانب التقنية مثل شبكات الكمبيوتر والبرمجة وأنظمة التشغيل والتسويق الإلكتروني والتصميم الجرافيكي وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول وتطوير مواقع الويب والعمل الإدارى.

وفي سياق هذه المجهودات، ارتفع مؤشر مشاركة الجمهور والتواصل المجتمعي إلى 15 نقطة مقارنة بـ 11 نقطة عام 2017 لتتخطى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ 14 نقطة.