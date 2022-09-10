انت الان تتابع خبر مدرب سان جرمان يتحدث عن علاقه نيمار مع مبابي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال غالتييه إن الاثنين تربطهما علاقة "جيدة للغاية"، رغم أن نيمار بدا غاضبا بعد أن اختار مبابي التسديد بدلا من تمرير الكرة له، خلال الفوز 2-1 على يوفنتوس الإيطالي، في دور المجموعات من دوري الأبطال.
وقال غالتييه للصحفيين ليل الجمعة: "العلاقة بين نيمار وكيليان جيدة جدا. إنهما معا في التدريبات وغالبا ما يكونا معا في عمليات الإحماء".
وأضاف المدرب: "أنا مقتنع أن كيليان سيمرر المزيد من التمريرات الحاسمة لنيمار والعكس. لكنني لم أشعر بأي شيء سلبي منذ المباراة فيما يتعلق بهذه الفرصة".
خلفيات الأزمة
• الحديث عن خلاف بين نيمار ومبابي ليس جديدا، فقد حدثت أكثر من واقعة تشير إلى أن العلاقة بينهما ليست على ما يرام.
وقال غالتييه للصحفيين ليل الجمعة: "العلاقة بين نيمار وكيليان جيدة جدا. إنهما معا في التدريبات وغالبا ما يكونا معا في عمليات الإحماء".
واعترف بواقعة غضب نيمار عندما قال: "نعم حدث موقف في المباراة. وقد ناقشت الأمر مع كيليان الذي أعتقد أنه ناقش الأمر مع نيمار".
وأضاف المدرب: "أنا مقتنع أن كيليان سيمرر المزيد من التمريرات الحاسمة لنيمار والعكس. لكنني لم أشعر بأي شيء سلبي منذ المباراة فيما يتعلق بهذه الفرصة".
خلفيات الأزمة
• الحديث عن خلاف بين نيمار ومبابي ليس جديدا، فقد حدثت أكثر من واقعة تشير إلى أن العلاقة بينهما ليست على ما يرام.
• الأسبوع الماضي اعترف مبابي أن علاقته مع زميله "ليست رائعة"، لكنه أشار إلى "احترام متبادل".
• في أغسطس الماضي، دار الحديث عن احتقان بين النجمين بعد جدال على تسديد ركلة جزاء أمام مونبيلييه في الدوري الفرنسي.
• يتقاسم المهاجمان صدارة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف لكل منهما.
ويستضيف باريس سان جرمان، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي، بريست في الدوري المحلي، في وقت لاحق من السبت.