انت الان تتابع خبر تصل لـ 25 مليونا.. الرافدين يطلق سلف "المشاريع الصغيرة" لهذه الفئات ـ عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قروض المشاريع الصغيرة تصل الى ٢٥ مليوناً"، مبينا أنها "تشمل المواطنين اصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى".

وأضاف، ان "مدة تسديد القرض 6 سنوات، والتقديم يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

