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بينها قادش وبرشلونة.. مواعيد جولة السبت في الملاعب الاوروبية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-431880-637983849584563245.jpg

2022-09-10 | 07:34

بينها قادش وبرشلونة.. مواعيد جولة السبت في الملاعب الاوروبية

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الخليج 365 ـ رياضة

تقام اليوم السبت 10 سبتمبر/ أيلول 2022، العديد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف الملاعب العربية والأوروبية.

ونستعرض من خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم السبت 10 سبتمبر والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الوداد ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي هو العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في المغرب، والقنوات الناقلة للمباراة هي بي إن سبورتس 4.


موعد مباراة قادش وبرشلونة في هو السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، القناة الناقلة هي بي إن سبورتس 1 القطرية.

يلتقي إنتر ميلان مع تورينو في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، بينما يحل ميلان ضيفا ثقيلا على سامبدوريا في العاشرة إلا ربع مساء، وتنقل مباريات عبر تطبيق Starzplay في الشرق الأوسط.

موعد مباراة باريس سان جيرمان واستاد بريست في الدوري الفرنسي هو السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة حصريا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس 2 القطرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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