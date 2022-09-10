شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كندا تقيم اليوم مراسم لإعلان اعتلاء تشارلز الثالث عرش بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مكتب الحاكم العام لكندا، الجمعة، إن مراسم لإعلان اعتلاء الملك تشارلز الثالث عرش بريطانيا ستقام اليوم السبت في مدينة أوتاوا.

وستقام المراسم في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت جرينتش) في ريدو هول، المقر الرسمي للحاكم العام المعين من قبل بريطانيا، والذي يعمل نيابة عن الملك.



وأصبح تشارلز البالغ من العمر 73 عاما ملكا بشكل تلقائي للمملكة المتحدة ورئيسا لبريطانيا و14 دولة أخرى من بينها كندا، عندما توفيت والدته الملكة إليزابيث الخميس عن عمر يناهز 96 عاما.

ورغم أن كندا لم تعد مستعمرة بريطانية في عام 1867، إلا أنها ظلت في الإمبراطورية البريطانية حتى عام 1982، ولا تزال عضوا في كومنولث دول الإمبراطورية البريطانية السابقة التي كانت ملكة بريطانيا رئيسة لها.

وأصبح تشارلز أكبر ملوك بريطانيا سنا عند توليه الحكم، وسيكون أمام الملك الجديد الحفاظ على تمسك البريطانيين بالنظام الملكي إذ يعتبر البعض أنه بالٍ، إلا أن إليزابيث الثانية تمكنت من المحافظة على رونقه.

ويتولى تشارلز العرش في مرحلة صعبة إذ تواجه المملكة المتحدة أسوأ ازمة اقتصادية في السنوات الأربعين الأخيرة.

وتشهد البلاد توترات داخلية ناجمة من تبعات "بريكست" والطموحات الاستقلالية والتوتر في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية.

وبات تشارلز أكثر حضورا في الأشهر الأخيرة ومثّل والدته التي عانت مشاكل صحية، إلا أنه يواجه تحديا آخر بعدما أصبح ملكا ورئيس 15 دولة من نيوزيلندا إلى بهاماس.

وخلال عهدها التاريخي عاصرت إليزابيث الثانية 15 رئيس وزراء بريطانيًا كانت تستقبلهم في جلسات أسبوعية وتصغي إليهم وتسدي النصح لهم من دون أن يرشح أي شيء عنها.

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن إمبراطور اليابان ناروهيتو يعتزم حضور جنازة ملكة بريطانيا إليزابيث، ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا قد يحضر أيضا.

وبالنسبة للإمبراطور ناروهيتو، ستكون هذه أول رحلة خارجية له منذ توليه العرش في مايو/ أيار 2019.



وذكرت وسائل إعلام الجمعة نقلا عن مصادر حكومية قولها، إن الإمبراطورة ماساكو أشارت أيضا إلى رغبتها في الحضور.

وكانت الملكة إليزابيث وجهت دعوة لإمبراطور اليابان لزيارة بريطانيا العام 2020 لكن الزيارة تأجلت بسبب جائحة كورونا، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام.

وذكرت قناة "أساهي" التلفزيونية اليوم السبت أن رئيس الوزراء الياباني يفكر في حضور جنازة الملكة قبل التوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كيشيدا الجمعة إن الملكة إليزابيث، التي زارت اليابان العام 1975 للقاء الإمبراطور هيروهيتو آنذاك، قدمت "مساهمة كبيرة" في تعزيز العلاقات بين اليابان وبريطانيا.

وذكرت وكالة القصر الإمبراطوري الحكومية، أن الإمبراطور ناروهيتو، الذي درس في جامعة أكسفورد في الثمانينيات، "حزين للغاية" لوفاة الملكة إليزابيث وقدم تعازيه.

ومن النادر أن يحضر إمبراطور ياباني جنازة ملكية في الخارج، وفي العام 1993، حضر الإمبراطور السابق أكيهيتو، وهو الآن إمبراطور فخري، جنازة رسمية لملك بلجيكا بودوان مع الإمبراطورة آنذاك ميتشيكو، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو للأنباء.

تبدو ثروة الملكة إليزابيث الثانية ضئيلة أمام ثروات عدد كبير من البريطانيين، فهي لا تحتل موقعا بقائمة "ذي صنداي تايمز" لأثرى 250 شخصية بريطانية في 2022.

تُوفيت الملكة إليزابيث الثانية، التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 عامًا، حسبما أفاد قصر باكنجهام الخميس.

وتُقدّر ثروة الملكة إليزابيث الثانية بنحو 370 مليون جنيه استرليني (أكثر من 420 مليون دولار)، وبالتالي لم تكن كافية لمنحها موقعا على قائمة "ذي صنداي تايمز" لأثرى 250 شخصية في المملكة المتحدة عام 2022.

وتبدو ثروة الملكة إليزابيث الثانية ضئيلة للغاية أمام ثروات شخصيات ملكية أخرى. فعلى سبيل المثال، تقدّر ثروة العائلة الملكية التايلاندية بما بين 50 و70 مليار دولار.