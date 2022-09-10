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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال افتتاحه موقع مصنع لأشباه الموصلات، أن تصنيع هذه المكونات هو مسألة "أمن قومي".

الرئيس الأمريكي يؤكد أن إنتاج أشباه الموصلات قضية "أمن قومي"

وقال بايدن في الموقع الذي تنوي فيه شركة Intel استثمار مبلغ ضخم قدره 20 مليار دولار "كل هذا في مصلحة اقتصادنا، كما أنه من مصلحة أمننا القومي".



وبعدما أشاد بالتشريع الأخير الذي تم تبنيه بمبادرته وسمح بتخصيص 52 مليار دولار من الإعانات لإحياء إنتاج أشباه الموصلات، أشار بايدن إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنافس الكبير بين الصين والولايات المتحدة.

وقال "لا عجب... أن الحزب الشيوعي الصيني حاول بقوة حشد مجتمع الأعمال الأميركي ضد هذا القانون".

وأكد الديموقراطي البالغ 79 عامًا أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى مكونات إلكترونية متقدمة "لأنظمة أسلحة المستقبل التي ستعتمد بشكل متزايد على الرقائق الإلكترونية".

وأضاف "للأسف، نحن لا ننتج حاليًا أيًا من أشباه الموصلات المتطورة هذه في أمريكا اليوم".

واتخذت زيارة الرئيس الأمريكي هذه طابعا انتخابيا واضحا مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني.

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الوضع في شمال إثيوبيا يهدد السلام والأمن والاستقرار ليس في أديس أبابا فقط، وإنما في القرن الأفريقي.

جاء ذلك في خطاب أرسله بايدن إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ومجلس الشيوخ بشأن تمديد حالة الطوارئ الوطنية داخل إثيوبيا.



وقال بايدن إن "الوضع في شمال إثيوبيا يهدد السلام والأمن والاستقرار ليس في إثيوبيا فقط، وإنما في منطقة القرن الأفريقي الكبرى، لا سيما مع انتشار العنف، وهو ما يشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، قالت واشنطن إنها سترسل مبعوثا خاصا إلى إثيوبيا الأسبوع الجاري في إطار دعوتها لإنهاء القتال في منطقة تيغراي.

جاء ذلك بعد ساعات من دعوة الخارجية الأمريكية لوقف فوري للعمليات العسكرية في إثيوبيا، ومضاعفة الجهود لإنهاء النزاع هناك بشكل دائم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تغريدة عبر "تويتر" الخميس: "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء استئناف القتال والأرواح التي تعرضها للخطر".

وبعد هدنة استمرّت خمسة أشهر، تجدّدت المعارك في 24 أغسطس/آب بين الجيش الفيدرالي ومتمردي تيغراي مع تبادل الطرفين الاتهامات بإشعال المواجهات.

وكان المتمردون أعلنوا الثلاثاء أنّهم لا يزالون منفتحين على إجراء مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية، لكنّهم في الوقت نفسه عازمون على مواصلة التقدم في شمال إثيوبيا ما دامت التعزيزات العسكرية الحكومية تشكّل "تهديدًا" لمنطقتهم.

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه سيشارك في جِنازة ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، أمس الخميس، منهية أطول فترة حكم في التاريخ البريطاني، إذ رحلت بسلام، محاطة بأسرتها في قلعة بالمورال في اسكتلندا.



ومن المتوقع أن تقام جنازة الملكة الرسمية في دير ويستمنستر، خلال أقل من أسبوعين، على أن يعلن قصر باكنجهام الموعد المحدد.

وفي وقت سابق جدد الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الجديد، تعهدا قطعته والدته منذ أكثر من 7 عقود، بتكريس الحياة لخدمة الشعب.

جاء ذلك في أول خطاب رسمي يلقيه الملك الجديد، للشعب البريطاني، بعد يوم واحد من وفاة الملكة إليزابيث الثانية في اسكتلندا.

وقال الملك "تشارلز الثالث": "والدتي الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت ملهمة في حياتها".

وتابع "نجدد التعهد بخدمة شعبنا"، مضيفا "الملكة الراحلة إليزابيث الثانية لطالما ساعدت دولًا كثيرة وكرست حياتها لخدمة شعب المملكة المتحدة".