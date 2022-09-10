الصين تسجل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 239 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 86 حالة إصابة في إقليم سيشوان و33 في منغوليا الداخلية.

وقالت اللجنة في تقريرها إن 381 مريضا بكوفيد-19 خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الجمعة، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن في الصين إلى 235 ألفا و257 حالة، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة يوم الجمعة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في الصين عند 5226.