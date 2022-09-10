التعليم العالى: 5 مليارات جنيه للبحث العلمى منها 2.9 مليار للمشروعات الخدمية

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القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التعليم العالى ضمن موازنتها للسنة المالية الحالية 2022/2023، نحو 5 مليارات جنيه لقطاع البحث العلمى، منها 2.9 مليار جنيه للمشروعات البحثية والخدمية، وذلك وفقًا لما ذكرته الوزارة في تقريرها الصادر والموجه لمجلس النواب حول موازنة العام المالى الحالي لقطاعى التعليم العالى والبحث العلمى.

بلغ إجمالي الموازنة المخصصة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى هذا العام نحو 85.7 مليار جنيه، موزعة بين التعليم العالى بمخصصات 80.6 مليار جنيه تقريبًا، وحوالى 5 مليارات للبحث العلمى، وطبقًا لتقرير الوزارة، تستهدف خطة البحث العلمى هذا العام الاستمرار في تحقيق الأهداف العامة للحكومة 2030، والتى من أبرزها بناء الإنسان والأمن القومى والتنمية الاقتصادية لتحسين مستوى المعيشة.

وفى السياق ذاته، لفت التقرير إلى ثمار جهود الدولة فى مجال البحث العلمى خلال السنوات الأخيرة، والتي تقدمت خلالها مصر فى العديد من المؤشرات العالمية، ومن أبرزها، مؤشر المعرفة العالمى، والذى تقدمت فيه الدولة 19 مركزاً، حيث حصلت على المركز 53 على مستوى 154 دولة عام 2021، مقارنة بعام 2020، والذى حصلت فيه على المركز 72 من ضمن 136 دولة.

كما تقدمت 4 مراكز فى النشر العلمى عام 2021 لتصبح فى المركز 26 بعد ما كانت فى المرتبة الـ 30 فى تصنيف عام 2020، هذا بجانب تقدمها فى مؤشر الابتكار العالمى 11 مركزا منذ عام 2017، حيث احتلت مصر المرتبة 94 فى مؤشر الابتكار العالمى لعام 2021 بعدما كانت فى المرتبة 105 عام 2017.