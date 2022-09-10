شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان يُهدد بورقة روسيا حال فشل صفقة "إف 16" مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده قد تلجأ إلى دول مثل روسيا في حال عدم إيفاء أمريكا بتعهّدها تسليم مقاتلات من طراز "إف 16".

وعُلّقت مشاركة تركيا في برنامج لاستبدال مجموعة واسعة من الطائرات المقاتلة لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعدما اشترت منظومة روسية متطورة للدفاع الصاروخي عام 2019.

لكن في ظل تحسن العلاقات الأمريكية-التركية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لأردوغان في يونيو/حزيران الماضي، إنه سيؤيد بيع مقاتلات "إف 16" الأقل تطورا.

ولم يحظ الأمر بدعم الكونجرس الذي تتطلب المبيعات العسكرية تأييده، نظرا لمخاوف أبرز المشرعين الأمريكيين من خطاب تركيا المتشدد حيال خصمها التقليدي، اليونان.

وقال أردوغان للصحفيين بعد صلاة الجمعة: "الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تبيع طائرات حربية في العالم. تبيعها المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا أيضا".

وتابع: "يمكن شراؤها من أماكن أخرى ويبعث إلينا آخرون إشارات".

وأدلى أردوغان بسلسلة تصريحات إيجابية تجاه روسيا قبيل اجتماع مقرر مع الرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة إقليمية تستضيفها أوزبكستان الأسبوع المقبل.

واتّهم الرئيس التركي، الغرب بـ "استفزاز" روسيا عبر تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وألقى باللوم في أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وكشف أردوغان عن أنه طلب من بوتين خفض سعر الغاز الطبيعي الذي تستورده تركيا من روسيا.

وتوترت علاقات أنقرة الاستراتيجية مع واشنطن على مدى سنوات بفعل ملفات عدة، أبرزها حصول تركيا على منظومة دفاعية روسية قبل سنوات.