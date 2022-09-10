شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص مؤقت للمعارض فى الشوارع بقانون المحال العامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاز قانون المحال العامة منح المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، تصريح مؤقت وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للتراخيص التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونص القانون على:

يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.

ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجد - والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين

بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها.

ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.