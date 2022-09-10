الزراعة: استقرار أسعار الأسمدة مؤشر إيجابي على موسم زراعة ناجح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تواصل أسعار الأسمدة الأزوتية ثباتها في الأسواق المحلية، بعد انخفاض أسعار سماد اليوريا والنترات بقيمة من 50 إلى 100 جنيه في الطن، لتسجل 7900 جنيه للطن، بينما سجل النترات 7800 جنيه للطن.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة تعتمد على سياسة التوسع الرأسي في الزراعات؛ ما يساهم في زيادة الإنتاجية من وحدة الفدان، مشيرا إلى أنه تم توزيع أكثر من 90% من حصص الأسمدة الصيفية بإجمالي مليون و800 ألف طن تم توزيعها على المزارعين دون حدوث أي اختناقات.

وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الموسم الصيفي ينتهي منتصف سبتمبر الجاري، لافتًا إلى توفير الأسمدة الكاملة للموسم الشتوي لزراعة محصولي بنجر السكر والقمح.

وتابع: "استقرار أسعار الأسمدة هو مؤشر إيجابي لموسم زراعة ناجح"، مؤكدًا أن منظومة الري الحديث تخفف من تكاليف الأسمدة الأزوتية.

وأشار إلى أن وضع الأسمدة مستقر في جميع محافظات الوجهين البحري والقبلي ولا توجد شكاوى من عمليات توزيع الأسمدة، كما أن الأسمدة متوافرة في مخازن الجمعيات الزراعية في المراكز والقرى بالمحافظات.