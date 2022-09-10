اخبار العالم

"أرواح في المدينة".. في ضيافة صالون العمارة والسينما بالهناجر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يستضيف صالون "العمارة والسينما" والذي ينظمه بيت المعمار المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الحلقة الرابعة من سلسلة "أرواح في المدينة" للإعلامي محمود التميمي، وذلك فى السادسة مساء الجمعة الموافق 9 سبتمبر الجاري بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا بالجزيرة.

وفي الحلقة الرابعة يستحضر لنا التميمي روح القاهرة عام 1981 بمنطقة الغورية وما حول منطقة باب زويلة كما تخيلها محمود أبوزيد فى فيلم "العار" وصورها على عبد الخالق ولحنها الموسيقار حسن أبو السعود ، والشخصيات التى جسدتها إبداعات نور الشريف، محمود عبد العزيز، عبد البديع العربي، حسين فهمي وغيرهم من كبار نجوم السينما المصرية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا