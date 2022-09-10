"أرواح في المدينة".. في ضيافة صالون العمارة والسينما بالهناجر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يستضيف صالون "العمارة والسينما" والذي ينظمه بيت المعمار المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الحلقة الرابعة من سلسلة "أرواح في المدينة" للإعلامي محمود التميمي، وذلك فى السادسة مساء الجمعة الموافق 9 سبتمبر الجاري بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا بالجزيرة.

وفي الحلقة الرابعة يستحضر لنا التميمي روح القاهرة عام 1981 بمنطقة الغورية وما حول منطقة باب زويلة كما تخيلها محمود أبوزيد فى فيلم "العار" وصورها على عبد الخالق ولحنها الموسيقار حسن أبو السعود ، والشخصيات التى جسدتها إبداعات نور الشريف، محمود عبد العزيز، عبد البديع العربي، حسين فهمي وغيرهم من كبار نجوم السينما المصرية.