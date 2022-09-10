للإقبال الشديد.. الداخلية: استمرار قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قرر قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، استمرار قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً، اعتباراً من اليوم السبت؛ لاستهداف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين بنطاق 8 محافظات.

- القاهرة أمام المركز النموذجى بكارفور المعادي.

- الجيزة "أمام سجل الصف – أمام "كايرو مول".

- الإسكندرية "بجوار سجل المنتزة أول – أمام مركز سموحة النموذجى".

- القليوبية "أمام سجل شبرا الخيمة أول – أمام سجل شبرا الخيمة ثانى – أمام سجل شبين القناطر – أمام سجل طوخ ".

- مطروح "أمام مول العلمين أسكوير" .

- الغربية "بجوار مركز المعلومات الفرعى بطنطا – أمام سجل كفرالزيات – أمام سجل زفتى".

- المنوفية "أمام سجل مركز منوف– أمام منفذ إصدار الوثائق بأشمون – أمام سجل أشمون"

- كفر الشيخ "أمام مقر إدارة الأحوال المدنية بكفرالشيخ".

- المنيا بمراكز "مغاغة – بنى مزار – سمالوط".

- سوهاج "أمام سجل مدنى مركز البلينا".

- قنا "أمام نقطة شرطة الكنوز" .

- الأقصر "أمام سجل القرنة" .

- بنى سويف " أمام سجل مركز ببا".

وقد لاقت تلك القوافل قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى عليهم من خلال إستخراج أوراقهم الثبوتية فى سهولة ويسر وبصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم كافة الخدمات الشرطية الجماهيرية.