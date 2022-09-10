شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية وكم تبلغ موازنتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، هيئة حديثة المنشأ، صدر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2021، والهدف من إنشائها هو مساندة الجامعات الحكومية فى إنشاء جامعات أهلية أو أهلية تكنولوجية، أو التوسع فى القائم منها، من خلال الاشتراك فى ذلك أو المساهمة فى تمويل إنشائها وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الجامعة الحكومية.

وبحسب قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2021، لهذه الهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، كما يكون لها حساب خاص بالبنك المركزى تودع فيه جميع مواردها ويصرف منه على أوجه إنفاقها، وبحسب الخطة العامة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى الموجهة لمجلس النواب، حول موازنة الوزارة هذا العام 22/23، تبلغ موازنة تلك الهيئة نحو 18 مليون جنيه.

وطبقًا لبيان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، توزع موازنة الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية هذا العام بين التكاليف والمصروفات بقيمة 7 مليون جنيه، وبين الاستثمارات بقيمة 11 مليون، ويرجع انخفاض موازنة تلك الهيئة هذا العام لأنها حديثة المنشأ ولا تزال فى بداية عملها، كما أنه من المتوقع أن تشهد الموازنات المقبلة لها ارتفاعا فى الأعوام المالية المقبلة، بعد تنوع مواردها.