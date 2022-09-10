شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك تشارلز لـ"تراس": رحيل الملكة هو اللحظة التي كنت أخشاها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصف الملك تشارلز، وفاة والدته الملكة إليزابيث بأنها اللحظة "التي كان يخشاها"، وذلك في حديث مع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس.

وجرى أول لقاء يجمع رئيسة الوزراء مع ملك بريطانيا الجديد بعد عودة تشارلز إلى لندن قادما من اسكتلندا، حيث وجد حشودا خارج قصر باكنجهام جاءت لتقديم العزاء في الملكة الراحلة.

وسُمع تشارلز وهو يقول لرئيسة الوزراء في أثناء لقائهما في قاعة مقابلات بقصر باكنجهام "إنها اللحظة التي كنت أخشاها".

وفي وقت سابق من الجمعة، أمضى تشارلز وعقيلته كاميلا، أكثر من عشر دقائق في مصافحة العشرات الذين تمنوا له الخير والتوفيق، وتفقدا الزهور خارج القصر بعد الخروج من سيارتهما في جولة وليدة اللحظة على الأقدام دون إعداد مسبق.

وقال تشارلز لتراس، التي تولت منصبها يوم الثلاثاء فحسب، "يجب ألا نأخذ من وقتك أكثر مما يلزم".

وأضاف قائلا لرئيسة الوزراء التي جاءت لتقديم التعازي "كان المشهد يمس القلب عندما وصلنا بعد ظهر اليوم، كل هؤلاء جاءوا لتقديم تعازيهم... وتقديم الزهور".

وعُقد الاجتماع قبل خطاب وجهه الملك تشارلز للأمة وبثه التلفزيون، تعهد فيه بأن يحذو حذو والدته ويهب نفسه لخدمة بلاده.