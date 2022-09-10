شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملك بريطانيا في أول خطاب.. 4 رسائل للشعب والملكة الراحلة وأمير ويلز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جدد الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الجديد، تعهدا قطعته والدته منذ أكثر من 7 عقود، بتكريس الحياة لخدمة الشعب.

جاء ذلك في أول خطاب رسمي يلقيه الملك الجديد، للشعب البريطاني، بعد يوم واحد من وفاة الملكة إليزابيث الثانية في اسكتلندا.

وقال الملك "تشارلز الثالث": "والدتي الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت ملهمة في حياتها".

وتابع "نجدد التعهد بخدمة شعبنا"، مضيفا "الملكة الراحلة إليزابيث الثانية لطالما ساعدت دولًا كثيرة وكرست حياتها لخدمة شعب المملكة المتحدة".

الملك الجديد الذي ظهر بملابس حداد سوداء كاملة وبجواره صورة الملكة الراحلة، قال أيضا "وفاة الملكة إليزابيث الثانية أحزن شعبنا ونشارك هذا الحزن معه".

وتابع: "لطالما ظلت قيمنا راسخة وقوية وسوف تبقى كذلك".

ومضى قائلا: "مثلما كانت تفعل الملكة نفسها، بمثل هذا التفاني الذي لا يتزعزع، أنا أيضا أتعهد الآن رسميا، على مدى ما بقي من العمر الذي قدره الله لي، بالتمسك بالمبادئ الدستورية الراسخة في أمتنا".

وأضاف: "أينما كنت تعيش في المملكة المتحدة، أو في المناطق التابعة والأقاليم في جميع أنحاء العالم، ومهما كانت خلفيتك أو معتقداتك، سأسعى لخدمتك بإخلاص واحترام ومحبة، كما فعلت طيلة حياتي".

الملك تشارلز الثالث قال أيضا إن نجله الأكبر، الأمير ويليام، "سوف يخلفه في لقب أمير ويلز"، ما يعني أنه بات وريث العرش، مضيفا أنه "فخور بتولي ويليام المنصب".

وتابع أن زوجة وليام، كاثرين، "ستكون أميرة ويلز".

كما قال الملك تشارلز "أود أيضا التعبير عن حبي لهاري وميجان مع استمرارهما في حياتهما خارج البلاد"، في رسالة تأتي بعد فترة من التوتر بين الزوجين والعائلة المالكة إثر قرارهما الانفصال والعيش في الولايات المتحدة.