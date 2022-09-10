شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم فلكي.. تقرير دولي يكشف خسائر أوكرانيا جراء الحرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف تقرير أصدره البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية النقاب عن خسائر أوكرانيا التي تسببت بها العملية الروسية والأموال التي تحتاجها لإعادة الأعمار.

وتسبب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في أضرار مباشرة للأخيرة تزيد قيمتها على 97 مليار دولار، حتى أول يونيو، لكن إعادة الإعمار يمكن أن تتكلف 350 مليار دولار.

• قال تقرير أصدره البنك الدولي والمفوضية الأوروبية وكييف، الجمعة، إن أوكرانيا تكبدت 252 مليار دولار أخرى، تمثلت في تعطل التدفقات الاقتصادية والإنتاج.

• أشار التقرير إلى النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب، في الوقت الذي يتوقع به أن يتسبب نزوح ثلث الأوكرانيين عن ديارهم في زيادة معدل الفقر إلى 21 بالمئة، ارتفاعا من 2 بالمئة فقط قبل الحرب.

• إجمالا، قدر التقرير احتياجات إعادة البناء بما يصل إلى 349 مليار دولار حتى الأول من يونيو، علما أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 200 مليار دولار عام 2021.

ومطلوب من هذا المبلغ 105 مليارات دولار على المدى القصير لمواجهة الأولويات الملحة، مثل إعادة بناء آلاف المدارس المهدمة أو المدمرة وأكثر من 600 مستشفى.

كما أنه من الضروري أيضا الاستعداد للشتاء المقبل الذي يرجح أن يكون قاسيا، وذلك بإصلاح البيوت واستعادة أنظمة التدفئة وشراء الغاز.

وجاء في التقرير أن جميع الأرقام أولية، ومن المرجح أن ترتفع مع استمرار الحرب.