صور.. ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

شنت قسم التفتيش على اللحوم ومصنعاتها بمديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، اليوم حملة بمدينة شرم الشيخ للمرور على أماكن تداول اللحوم والدواجن، بالاشتراك مع مباحث التموين ومكتب تموين شرم الشيخ وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وذلك تفعيلا للضبطية القضائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 70كيلو جرام من اللحوم والدواجن الفاسدة، والغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعمين، وتحرير المحاضر اللازمة وتسليمها للنيابة المختصة.

وأكدت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء أن قسم التفتيش على اللحوم ومصنعاتها سيستمر في القيام بالحملات خلال الفترة المقبلة بكافة مدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إبراهيم المتولي بقسم التفتيش على اللحوم بمدينة شرم الشيخ، وتضم رمضان عبد الرحمن رئيس مكتب تموين شرم الشيخ، وماجد رجب جهاز حماية المستهلك، والعميد عادل الإمام رئيس مباحث التموين بجنوب سيناء.