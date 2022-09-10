جولة ليلية.. محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال إنشاء مبنى مجلس شرم الشيخ الجديد – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة ليلية اليوم الجمعة، بمدينة شرم الشيخ لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية في إطار الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ.

تابع المحافظ العمل بمبنى مجلس المدينة الجديد، الذي نموذج فريد لمبنى حكومي ذكي صديق للبيئة مصمم بأحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وشدد المحافظ على مضاعفة ساعات العمل، وتكثيف العمالة للانتهاء من الأعمال طبقًا لتوقيتاتها.

كما تابع الأعمال الجارية لتطوير مشاية خليج نعمة، وأكد على توحيد لافتات المحال التجارية وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ، في إطار التطوير الشامل.

وتفقد أعمال إنشاء منطقة مصر القديمة بالسوق القديم، وتطوير ورفع كفاءة ساحة مسجد الصحابة ضمن أعمال التطوير الشامل للسوق القديم استعدادًا لمؤتمر تغير المناخ.