مشنقة في "الشباك".. ربة منزل تنهي حياتها في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أقدمت ربة منزل على إنهاء على حياتها بشنق نفسها في "شباك" منزلها بقرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية بسبب خلافات أسرية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بقيام ربة منزل بالانتحار داخل منزلها شنقا فى الشباك بقرية الدراكسة التابعة للمركز.

انتقل ضباط وحدة المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة معلقة بحبل لسيدة تدعي "ايمان.ع.إ.ح"، 29 عامًا، وزوجها يعمل في المملكة العربية السعودية. وسبب انتحارها خلافات أسرية.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر القانوني اللازم حول تفاصيل الواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين؛ من خلال أكثر من جهة خط ساخن، لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية، أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.