بالغزل والشباك..البحث عن جثة طفل في مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تواصل رحلة البحث عن جثة طفل غرق في مياه البحر المتوسط أثناء استحمامه في شاطئ الجبانة المطل على ساحل مدينة برج البرلس.

وأكد نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عملية البحث عن الطفل الغارق تجرى عن طريق الصيادين بمدينة برج البرلس من خلال قوارب الصيد، ومعدات الصيادين من أجل العثور على جثمانه وانتشاله بعدما نجحت الجهود في انتشال جثة ابن عمه قبل ساعات ماضية.

وقال إن الطفل الغارق يدعى "محمد.ع.ك"، وكانا يسبحان في مياه البحر المتوسط بشاطئ الجبانة، هربًا من شدة حرارة الجو إلا أن الأمواج العالية جرفتهما ولقيا مصرعهما غرقًا، ونجح الأهالي في انتشال جثة ابن عمه، وأودعت في مشرحة مستشفى برج البرلس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.