شهامة انتهت بموت.. "عادل" مات بعد إنقاذه أسرة من الموت حرقًا داخل سيارة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقى شخص مصرعه صدمته سيارة مسرعة على طريق (المنصورة / جمصة) عقب قيامه بإنقاذ عائلة احترقت بهم سيارة كانوا يستقلونها وتمكن من إخراجهم وإطفاء السيارة إلا أن سيارة مسرعة صدمته أثناء عبوره الطريق.

كان اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من الأهالي بمصرع شخص صدمته سيارة أثناء إنقاذه عائلة اشتعلت سيارة كانوا يستقلونها على طريق جمصة.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع "عادل محمد عبد الجواد خضير"، 41 عاما، مقيم بقرية كفر الأطرش التابعة لمركز شربين، عقب تدخله لإنقاذ عائلة من داخل سيارتهم التي اشتعلت بها النيران حيث قام بالذهاب مسرعًا إليهم مستخدما طفايات الحريق لإطفاء النيران وإنقاذهم.

وأكد شهود عيان أنه أوقف عدد من السيارات على الطريق ليحصل منهم على طفايات الحريق لإطفاء النيران حيث تمكن من إنقاذهم وإخراجهم من السيارة إلا أنه أثناء عبوره الطريق صدمته سيارة مسرعة ليموت فى الحال.

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى جمصه، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.