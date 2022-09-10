شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار العفو عن 33 محبوسا.. تحالف الأحزاب المصرية يسأل الحركة المدنية "أين بياناتكم؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه تحالف الاحزاب المصرية الذى يضم 42 حزباً سياسيا رسالة إلى الحركة المدنية بعد صدور قرار العفو عن 33 محبوسا، ليصل عدد من تم العفو عنهم بقرارات عفو رئاسية الى 758 محبوساً، خلال شهرين قائلا للحركة المدنية اين بياناتكم.

وذكر المتحدث الاعلامى للتحالف الكاتب الصحفى محمود نفادى أن الحركة المدنية أصدرت منذ يومين بيانا مغلوطا بشأن قضية العفو عن المسجونين وبعد صدور قرار عفو عن 33 محبوسا صمتت صمت القبور ولم تصدر اى بيان ومن حق كل مواطن مصرى أن يسأل الحركة المدنية أين بياناتكم؟

وقال الكاتب الصحفى محمود نفادى المتحدث الإعلامى للتحالف إن هذا الموقف كشف الحركة المدنية أمام الرأى العام، خاصة أن هناك لجنة للعفو تدرس الحالات وترفع الأسماء الى رئيس الجمهورية وأن ماصدر من قرارت عفو رئاسى حتى الان يستوجب توجيه الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية.