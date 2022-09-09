شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم| نقل صدام البلوز أمام ليفربول "خارج لندن".. وخلافات مثيرة جمعت توخيل بلاعبي الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية مساء اليوم الجمعة الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري، عن تطورات مثيرة داخل قلعة البلوز خلال الساعات الماضية.

وتبرز لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار النادي اللندني اليوم الجمعة، وذلك يأتي كالتالي..

تقارير... تأجيل صدام ليفربول وتشيلسي القادم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

أشارت العديد من الأنباء البريطانية مساء اليوم الجمعة إلى احتمالية تأجيل اللقاء الذي يجمع بين ليفربول وتشيلسي يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر، والتي تنطلق في الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك بسبب جنازة الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث، والتي رحلت أمس الخميس عن عمر يناهز 96 عامًا، بعد عقد تاريخي قاضته على الكرسي البريطاني استمر 70 عامًا.

وفي السياق ذاته.. تأجلت منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز المقرر أن تقام خلال الأيام الجارية، بقرار من الحكومة البريطانية بإيقاف الأنشطة الرياضية والسياحية في البلاد.

مفاجأة.. علاقة سيئة جمعت توخيل "مدرب تشيلسي السابق" مع لاعبي الفريق

فجرت تقارير صحفية مدوية من جانب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الجمعة، على بعض تفاصيل علاقة لاعبي البلوز مع مدربهم السابق "توماس توخيل".

فقد وأشارت الصحيفة البريطانية إلى مدى كره لاعبي البلوز اللعب بالقرب من المنطقة الفنية، التي يقف فيها توخيل"طرف الملعب"، وجاء ذلك بسبب تذمره المستمر على نجوم الفريق.

الجدير بالذكر يرتكز تشيلسي في المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 10 نقاط.