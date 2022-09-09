بريطانيا: رسميا بدء فترة حداد وطني على الملكة إليزابيث

09 سبتمبر , 2022
لندن: أعلنت الحكومة البريطانية، رسميا بدء فترة حداد وطني على الملكة إليزابيث ونشرت “إرشادات الحداد الوطني”.
وذكرت الوثيقة، التي تضمنت إرشادات حول رفع الأعلام ومعلومات عن السفر وغيره من الأعمال والخدمات العامة، أن الحداد سيستمر حتى نهاية يوم الجنازة الرسمية.
وقالت الحكومة إنه لا يوجد أي التزام بإلغاء أو تأجيل الأحداث وجداول المباريات الرياضية أو إغلاق أماكن الترفيه خلال هذه الفترة، مضيفة أن ذلك يعتمد على تقدير كل منظمة على حدة.
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