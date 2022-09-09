انت الان تتابع خبر فاتورة مليارية.. الكشف عن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار البيان إلى أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا وإنعاش اقتصادها تبلغ نحو 350 مليار دولار في حال توقف اليوم النزاع الدائر بينها وبين روسيا.

وتعد هذه التكلفة أكبر بمقدار مرة ونصف مرة من إجمالي الناتج المحلي الأوكراني المسجل في العام 2021، ويفترض تخصيص نحو ثلثها أي 105 مليارات دولار لتأمين الاحتياجات الأكثر إلحاحا في السنوات الثلاث المقبلة.



وتشمل هذه التكلفة الأضرار التي ألحقتها المعارك بالبنى التحتية والمنشآت السكنية والصناعية، خصوصا في شرق البلاد وجنوبها، وتقدّر بـ97 مليار دولار.

وأورد البيان نقلا عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال "لقد أطلقنا بالفعل عملية إعادة الإعمار في المناطق المحررة، لكن عملية إعادة الإعمار هذه تتطلب مقاربة شاملة ودعم شركائنا الدوليين"، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار كلفتها 17 مليار دولار، يجب توفير 3.4 مليار دولار منها هذا العام.



وتحتاج أوكرانيا إلى 5 مليارات دولار شهريا لضمان استمرار دوران عجلتها الاقتصادية وسط الحرب الدائرة على أراضيها، وفق ما أعلن وزير مالها سيرغي مارتشنكو في مايو/أيار.