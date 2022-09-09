انت الان تتابع خبر الهلال يتوج بكأس "سوبر لوسيل" على حساب الزمالك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفرض التعادل (1-1) كلمته على الوقت الأصلي للمباراة، بعدما تقدم الهلال في الدقيقة 18 عن طريق النيجيري، أوديون إيجالو، وتعادل الزمالك في الدقيقة 33 بهدف أحمد سيد "زيزو".

وفي ضربات الترجيح، سجل للهلال: أوديون إيجالو وسالم الدوسري ولوسيانو فييتو وأندريه كاريو.



وأحرز للزمالك: محمد أشرف "روقة"، وأضاع أحمد سيد "زيزو" ومحمود حمدي الونش.