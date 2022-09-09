انت الان تتابع خبر إحباط مخطط إرهابي لاستهداف زائري الأربعين في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء ٤٦ ضمن قيادة عمليات الجزيرة ووفق معلومات استخبارية تمكنت من إفشال مخطط إرهابي لاستهداف الزائرين، حيث كمنت قوة اللواء لمفرزة ارهابية في صحراء الرزازة قادمة من محافظة الانبار كانت بصدد تنفيذ عمليات على طريق الزيارة".



وجددت الهيئة، وفق البيان "في مختلف قواطع العمليات العهد بالحفاظ على الامن العام وضرب خلايا الارهاب الساعية لاستهداف حشود الزائرين المتوجهة لكربلاء المقدسة".

